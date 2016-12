article

1.6801183

NIJMEGEN - Op de stoep bloedvlekken. Op de deurpost van de kleine bungalow een flinke bloedveeg. In de woonkamer liggen kapotte bierflesjes en het binnenraam tussen de keuken en de woonkamer is aan diggelen. Het zijn stille getuigen van de vechtpartij in en buiten de woning aan de Newtonstraat in de Nijmeegse wijk Hatert.

Steekpartij Nijmegen: 'Ik hoorde het meisje heel hard gillen'

NIJMEGEN - Op de stoep bloedvlekken. Op de deurpost van de kleine bungalow een flinke bloedveeg. In de woonkamer liggen kapotte bierflesjes en het binnenraam tussen de keuken en de woonkamer is aan diggelen. Het zijn stille getuigen van de vechtpartij in en buiten de woning aan de Newtonstraat in de Nijmeegse wijk Hatert.

http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/nijmegen/steekpartij-nijmegen-ik-hoorde-het-meisje-heel-hard-gillen-1.6801183

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6801190.1483198491!image/image-6801190.jpg

Nijmegen,Steekpartij,Vechtpartij,hermes

Nijmegen