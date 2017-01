Student ademt rook in bij kelderbrand onder studentenhuis in Nijmegen

NIJMEGEN - Een student heeft donderdagavond rook ingeademd tijdens een brand in een kelderbox onder een studentenhuis aan de Groesbeeksedwarsweg. Het vuur brak rond 19.15 uur uit en was snel onder controle.

De brandweer heeft na het blussen de woning geventileerd en het leek erop dat niemand gewond was geraakt. Even later meldde één van de studenten toch last te hebben van de ingeademde rook, waarop hij in de ambulance is gecontroleerd en behandeld.

De student hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. Hoe de brand is ontstaan, is onduidelijk.