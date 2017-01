article

1.6796443

NIJMEGEN - Twee Nijmegenaren kwamen in 1976 om bij een scheeprsramp vlakbij het Canadese Newfoundland. Jan Aris van der Slikke uit Texel schreef een boek over die ramp en is nu, 40 jaar later, naarstig op zoek naar nabestaanden. De ramp met het schip, de Gabriella genaamd, was in 1976 de grootste scheepsramp van na de oorlog. Orkaan Het schip werd bij het Canadese Newfoundland overvallen door een orkaan, waardoor dertien van de vijftien bemanningsleden omkwamen.

Texelaar zoekt Nijmeegse nabestaanden van oude scheepsramp

NIJMEGEN - Twee Nijmegenaren kwamen in 1976 om bij een scheeprsramp vlakbij het Canadese Newfoundland. Jan Aris van der Slikke uit Texel schreef een boek over die ramp en is nu, 40 jaar later, naarstig op zoek naar nabestaanden. De ramp met het schip, de Gabriella genaamd, was in 1976 de grootste scheepsramp van na de oorlog. Orkaan Het schip werd bij het Canadese Newfoundland overvallen door een orkaan, waardoor dertien van de vijftien bemanningsleden omkwamen.

http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/nijmegen/texelaar-zoekt-nijmeegse-nabestaanden-van-oude-scheepsramp-1.6796443

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6796444.1483107385!image/image-6796444.JPG

Nijmegen,Boek,Scheepvaart,Scheepsramp,Schip,hermes

Nijmegen