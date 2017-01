'Verbrande varkens zijn waarschijnlijk in slaap gestorven'

NIJMEGEN/WIJCHEN - De bijna 3.000 varkens die vrijdagavond omkwamen bij de stalbrand aan de Nijmeegse Palkerdijk hebben waarschijnlijk amper geleden. Varkenshouder Twan Broekman vermoedt dat de dieren al sliepen toen rook en vlammen ze bereikten.

„De varkens lagen netjes in rijtjes in de stal", zegt hij. „Bij paniek waren ze wel tegen elkaar opgeklommen."

Oorzaak

Maandag werd begonnen met het afvoeren van de verkoolde kadavers en het opruimen van de resten van de stal. De brandweer tast in het duister over de oorzaak van de brand. Die is achterin de stal ontstaan, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Probleem is dat de onderzoekers daar, vanwege het staal en puin, nog niet konden inspecteren. De vraag is of de brandonderzoekers nog naar de oorzaak zullen speuren: „Dat verzoek moeten we van de verzekeraar krijgen."