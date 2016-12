article

NIJMEGEN - Na een steekpartij in een woning op de Newtonstraat in Nijmegen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vijf personen aangehouden. De politie meldt dat twee arrestanten gewond zijn. De verdachten zijn vier mannen en een vrouw in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar. Het vijftal is afkomstig uit Enschede, Nijmegen en Zutphen.

Vijf aanhoudingen na steekpartij in Nijmegen

