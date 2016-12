article

1.6793308

NIJMEGEN - De vuurwerkverkoop is in volle gang. Bij Tuincentrum Lindenholt zijn er om 13.00 uur een man of dertig die knallers en siervuurwerk kopen of komen ophalen.

Vuurwerkverkoop van start in Nijmegen (video)

NIJMEGEN - De vuurwerkverkoop is in volle gang. Bij Tuincentrum Lindenholt zijn er om 13.00 uur een man of dertig die knallers en siervuurwerk kopen of komen ophalen.

http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/nijmegen/vuurwerkverkoop-van-start-in-nijmegen-video-1.6793308

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6793347.1483019337!image/image-6793347.jpg

Nijmegen,Feest,vuurwerk

Nijmegen