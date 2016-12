article

LENT - Bij de Jan Linders aan de Frankrijkstraat in Lent is zaterdagavond brand uitgebroken. Volgens de politie woedde het vuur aanvankelijk voor de winkel, maar sloeg het op een gegeven moment over. Daarop zijn de twaalf mensen die boven de supermarkt wonen geëvacueerd.

Woningen boven supermarkt Lent geëvacueerd vanwege brand (video)

Nijmegen