Ombudsman Van Zutphen zoekt 'de onzichtbaren'

Van Zutphen zegt dat in een interview met de Gelderlander van zaterdag. Hij is sinds twee jaar de Nationale Ombudsman. Jaarlijks komen er 36.000 klachten over het optreden van de overheid bij hem binnen. ,,Ik heb in de twee jaar dat ik dit werk nu doe heel sterk het gevoel gekregen dat er ontzettend veel Nederlanders zijn die ons juist niet weten te vinden. Die hebben mijn hulp nodig.” Van Zutphen doelt daarbij op de 2,3 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Onder hen zijn naar zijn verwachting veel mensen die er moeite mee hebben dat veel contacten met de overheid alleen digitaal plaatsvinden. ,,Heel veel mensen kunnen dat niet! Die mensen wil ik bereiken. Mensen die recht hebben op toegang tot allerlei voorzieningen, maar zich er niet bewust van zijn.’’

Bus

Van Zutphen, opgegroeid in Oosterbeek, trekt twee keer per jaar met een bus het land in om meer bekendheid aan zijn organisatie te geven. Hij verwacht dat in de komende jaren het aantal klachten zal groeien, door de toegenomen digitalisering, door de groei van het aantal mensen met schulden en doordat de bezuinigingen op sociale voorzieningen en zorg mensen nu echt gaan raken.

Luis in de pels

Van Zutphen kiest als Ombudsman een andere lijn dan zijn voorganger Alex Brenninkmeijer. Die koos vaak voor een harde opstelling en had veel aanvaringen met de overheid. Van Zutphen ziet meer heil in beter overleg tussen overheid en burgers. ,,Sommige mensen zeggen: jij zou een luis in de pels moeten zijn, een advocaat van de burger. Mijn antwoord is: nee, als ombudsman moet je bijdragen aan verbetering van het optreden van de overheid. Burgers moeten krijgen waar ze recht op hebben. Daarbij kan ook passen dat je je kunt inleven in hoe de overheid werkt, en er soms begrip voor hebt.’’