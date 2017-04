Onderzoek: nog steeds kans op vroegtijdige dood door Q-koorts

Q-koorts verspreidde zich vanaf 2007 tot 2010 via een geitenboerderij in Herpen door heel het land. De uitbraak in Nederland was wereldwijd de grootste ooit en eiste 65 dodelijke slachtoffers. Negen andere mensen overleden aan acute Q-koorts, wat het totaal op 74 brengt. Volgens de onderzoekers van de database is Q-koorts daarmee in de Nederlandse geschiedenis de zoönose (ziekte overdraagbaar van dier op mens) die met afstand de meeste levens kostte.