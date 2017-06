Opnieuw tegenslag voor verlenging A15

De weg zou uiterlijk in 2023 open gaan. Rijkswaterstaat en de provincie proberen te voorkomen dat dit nu weer verder uitgesteld moet worden.

De toenemende verkeersproblemen op de A12 bij Arnhem zetten volgens de provincie nog meer druk op de zaak.

Stikstof

Het dreigende uitstel is het gevolg van juridische onduidelijkheid. De Raad van State, de hoogste rechter van het land, heeft de hulp van het Europese Hof van Justitie ingeroepen. Nederland heeft vorig jaar nieuwe maatregelen aangekondigd om de uitstoot van stikstof te verminderen. Te veel stikstof is slecht voor de natuur. De vraag is echter of die maatregelen goed genoeg zijn om te voldoen aan Europese regels. De Raad van State heeft daarom het Europese Hof van Justitie gevraagd daar een antwoord op te geven. Dat antwoord moet er uiterlijk over een jaar zijn. Tot dat moment zal de Raad van State zich niet buigen over bezwarenzaken, waarin stikstofuitstoot een rol speelt.

En tot die zaken hoort ook de A15. Bezwaarmakers tegen de A15 stellen dat de nieuwe weg tot te veel stikstofuitstoot leidt. En dat heeft weer als gevolg dat de Raad van State de A15 pas behandelt nadat het antwoord van het Europese Hof van Justitie binnen is.

Alvast beginnen

Bij de provincie Gelderland, de belangrijkste financier van de weg, hopen ze dat de aanleg van de weg niet nog verder wordt uitgesteld. In de afgelopen jaren was er telkens weer uitstel. Nu is de planning dat de weg in uiterlijk 2023 opengaat.

De provincie hoopt dat het mogelijk is om alvast met de aanbesteding van de weg te beginnen, in afwachting van een oordeel van de Raad van State. Rijkswaterstaat is op dit moment aan het onderzoeken of dat wenselijk is. Bedrijven die de weg willen inschrijven, zouden in dit scenario kosten moeten maken om een voorstel te maken, zonder dat ze zeker weten dat de weg er echt komt.