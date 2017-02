'Provincie' voelt zich genegeerd door landelijke politiek

NIJMEGEN - Nederlanders die buiten de Randstad wonen voelen zich genegeerd door de landelijke politiek. Maar liefst 60 procent van de kiezers in de 'provincie' meent dat Haagse politici niet begrijpen wat er in hun regio leeft. Een even groot deel stelt dat 'mensen zoals zij' geen invloed hebben op de besluitvorming.