Risico overstroming groter dan gedacht

Dijken in Nederland blijken eerder te smal dan te laag en lopen kans te bezwijken voordat het water er overheen slaat. Water dat door de dijk sijpelt en zand meeneemt, het zogenoemde piping, kan hieraan bijdragen. ,,Water aan de andere kant van de dijk is normaal, maar als dat zand meeneemt, kan dit zorgen voor grotere instabiliteit. Dat is een faalmechanisme waarover veel meer kennis is opgedaan'', zegt Marcel Meeuse, hoofd Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Catastrofaal

Tijdens het hoogwater in 1995 en 1998 was Nederland dicht bij een dijkdoorbaak. ,,Het risico dat de dijken het begeven, is nu zelfs iets groter geworden'', zegt Meeuse. ,,Dit betekent niet dat de kans erop heel groot is, maar het kan ons overkomen. Niet meteen morgen, want we kunnen het zien aankomen. Het water komt vanuit de Alpen deze kant op. Een paar dagen tevoren krijgen we hierover bericht en hebben we zicht op hoe spannend het gaat worden.''