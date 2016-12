Avri volgt slechts uitgezet beleid

BUREN - Bij Avri vinden ze het sneu dat de vogelopvang Onder de Regenboog in Eck en Wiel moet sluiten nu de kledingcontainers van Stichting Dierenlot – die jaarlijks 3.500 euro in het laatje brengen – door de afvalinzamelaar in januari worden weggehaald.

„Ook ons gaat dit aan het hart”, zegt een woordvoerder. Avri verleent geen vergunning omdat alleen Avri is aangewezen om textiel in te zamelen. „Zo is dat besloten door de tien gemeenten in deze regio. Die bepalen en stellen het beleid vast”, benadrukt de woordvoerder. „Wij voeren het uit.”

Commerciële inzamelaar

Dat de Kleding- en speelgoedbank Klesteo in Tiel ook kleren inzamelt, is een ander verhaal. „Wat niet verkocht kan worden, gaat terug naar de Avri”, zegt de woordvoerder. „De inhoud van de containers van de Stichting Dierenlot gaat naar een commerciële inzamelaar buiten Rivierenland. Die inkomsten missen wij en dus de burgers, want gebruikte kleding brengt geld op en dat merk je weer in de afvalstoffenheffing.”

Jammer

Wethouder Henk de Ronde had in de bestuursvergadering van de Avri een overgangsregeling bepleit, maar kreeg de andere gemeenten niet mee.

„Ik vind het jammer voor de vogelopvang. Wij kennen ook geen subsidieregeling. Tenzij de gemeenteraad daar iets over gaat zeggen, maar dat schept precedenten en kost geld.”