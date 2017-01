article

1.6819450

RIJSWIJK (Gld.) - Een 70-jarige man uit Wijk bij Duurstede is zondagavond van een vier meter hoog sloottalud gevallen toen hij daar aan het plassen was. Volgens de politie was de man 'in beschonken toestand' en kon hij na zijn buiteling niet meer op eigen kracht omhoog komen.

Beschonken 70-jarige kukelt van vier meter hoog talud tijdens plassen

RIJSWIJK (Gld.) - Een 70-jarige man uit Wijk bij Duurstede is zondagavond van een vier meter hoog sloottalud gevallen toen hij daar aan het plassen was. Volgens de politie was de man 'in beschonken toestand' en kon hij na zijn buiteling niet meer op eigen kracht omhoog komen.

http://www.gelderlander.nl/regio/rivierenland/buren/beschonken-70-jarige-kukelt-van-vier-meter-hoog-talud-tijdens-plassen-1.6819450

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.5825272.1458648142!image/image-5825272.JPG

Rijswijk,Politie

Buren