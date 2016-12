article

RIJSWIJK - De eerste adressen in Rijswijk zijn vrijdagavond sinds 20.00 uur weer aangesloten op gas. In totaal zitten 225 huishoudens al enkele uren zonder gas vanwege een breuk in een leiding.

Bibberen (bijna) voorbij voor Rijswijkers

