Man (44) opgepakt voor inbraak op bedrijventerrein in Lienden

LIENDEN - Een 44-jarige man uit Dodewaard is in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt op verdenking van het inbreken op een bedrijventerrein in Lienden. Dat meldt de politie. De politie kreeg rond 05.00 uur de melding dat de Dodewaarder zich verdacht gedroeg op het bedrijventerrein aan de Middenweg.

