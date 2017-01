article

1.6802857

INGEN - Een ruit van de Regenboogschool in Ingen is in de nacht van zaterdag op zondag vernield.

Vandalen vernielen ruit basisschool in Ingen

INGEN - Een ruit van de Regenboogschool in Ingen is in de nacht van zaterdag op zondag vernield.

http://www.gelderlander.nl/regio/rivierenland/buren/vandalen-vernielen-ruit-basisschool-in-ingen-1.6802857

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6802875.1483292947!image/image-6802875.jpg

Ingen,Vandalisme

Buren