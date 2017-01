article

CULEMBORG - In de Culemborgse wijk Terweijde is tijdens de jaarwisseling opnieuw een auto in brand gevlogen. Dit keer betrof het een auto die aan de Colijnstraat geparkeerd stond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. De wijk is de afgelopen tijd vaker opgeschrikt door autobranden.

Auto in brand in Culemborgse wijk Terweijde

