CULEMBORG - In het voormalig zwembad aan de Multatulilaan in Culemborg woedt woensdagavond een grote brand. Rond 21.00 uur sloegen de vlammen uit het dak van het pand waar eerst zwembad De Meer was gevestigd. Het pand werd in april van dit jaar gekocht door Vereniging Islamitische gemeenschap Culemborg om er een moskee van te maken. Het gebedshuis is nog niet gevestigd in het pand.

'Brand in toekomstige moskee Culemburg vermoedelijk aangestoken'

