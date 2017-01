Buurtwacht Culemborg gaat ook na oud en nieuw door

CULEMBORG - Ook na de jaarwisseling gaat de buurtwacht in Culemborg de straat op om ongeregeldheden te voorkomen. De Culemborgse jongeren, veelal met een Marokkaanse achtergrond, hebben te veel positieve reacties gekregen op hun initiatief om te stoppen.

Na de brand in een oud zwembad woensdagavond en een nieuwe reeks autobranden in de nacht die daarop volgde, besloten de jongeren te gaan patrouilleren. Ook met oud en nieuw liepen ze hun rondes.

Reacties

„We weten nog niet precies wanneer we weer de straat op gaan", zegt Yassine Daoudi, één van de initiatiefnemers. „Daarover zijn we nog in gesprek met de gemeente en de politie. Maar dat we doorgaan is zeker. We hebben heel veel goede reacties gehad."

Volgens Daoudi wordt het het initiatief van moslimjongeren breed gedragen. Tijdens de jaarwisseling sloten zich ook al andere Culemborgers bij de jongeren aan.

Nieuwjaarsnacht

In de nieuwjaarsnacht vlogen ondanks de inzet van de buurtwacht toch twee auto's in brand. Daoudi: „Bij de eerste waren we helaas net te laat. We hoorden het snel en waren er eerder dan de brandweer, maar konden niets meer doen."

De politie kan niet zeggen of de inzet van de burgerwacht erger heeft voorkomen. „Maar we hebben profijt van elk extra paar ogen op straat. We zijn blij met alle hulp die we krijgen", zegt een woordvoerder van de politie.