Fakkeltocht in Culemborg ter nagedachtenis aan Niels

CULEMBORG - Familie en vrienden van de op 18-jarige leeftijd overleden Niels Wienberg hebben voor donderdag een fakkeltocht georganiseerd om Niels te gedenken. De fakkeltocht dient ook om iedereen de gelegenheid te bieden om het verdriet te delen.

Iedereen die mee wil lopen is donderdag om vijf uur 's middags welkom bij het Culemborgse gemeentehuis. Van daaruit wordt gelopen naar de omgeving van de jachthaven.

Niels Wienberg raakte vermist op 19 november. Vervolgens is er weken intensief naar hem gezocht. Zaterdag is bekend gemaakt dat hij een dag eerder is aangetroffen in de Lek tussen Culemborg en Beusichem. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprake is van een misdrijf en dat zijn lichaam al geruime tijd in het water heeft gelegen.

De familie heeft gevraagd om verder in rust het verlies te kunnen verwerken. Maar volgens een woordvoerster van de familie worden de talloze reacties op sociale media door de familie als 'hartverwarmend' ervaren.