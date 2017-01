Jaarwisseling Rivierenland: ME, autobranden, alcohol en nieuw leven

DODEWAARD/ CULEMBORG - Tijdens de jaarwisseling is de Mobiele Eenheid (ME) in actie gekomen in Dodewaard. In Culemborg brandden twee auto's uit.

In Rivierenland moest de Mobiele Eenheid (ME) in actie komen in Dodewaard. Tientallen jongeren genoten daar van een vreugdevuur, maar de sfeer werd grimmig. Er werd met zwaar vuurwerk naar agenten gegooid en daarop greep de ME in. Een 17-jarige jongen werd aangehouden.

Autobranden

In Culemborg was het rond de jaarwisseling rustig. Politie en buurtwachters hielden Terweijde in de gaten maar konden niet voorkomen dat later in de nacht toch weer twee auto's uitbrandden.



Eerste hulp

In het Tielse ziekenhuis was het op de eerste hulp druk tijdens de nieuwjaarsnacht. Het aantal vuurwerkslachtoffers lag echter lager dan medewerkers gewend zijn. "Aan het begin van de avond was er iemand met oogletsel en na de jaarwisseling hebben we nog twee vuurwerkslachtoffers gehad", zegt verpleegkunde Arda van Tuijl. Dat het toch druk was op de eerste hulp had volgens Van Tuijl te maken met buitensporig alcoholgebruik.



Eerste Rivierenlander

Op de afdeling verloskunde kwam om 07.01 uur de eerste nieuwe Rivierenlander van 2017 ter wereld: Sophia uit Waardenburg.