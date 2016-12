Meerdere autobranden in één nacht in Culemborg

CULEMBORG - In de nacht van woensdag op donderdag zijn in Culemborg in korte tijd zeker vijf auto's in brand gevlogen. Dat zegt de politie donderdag.

De brandweer kreeg rond 02.00 uur binnen een kwartier meldingen van autobranden op onder meer de Van der Duyn van Maasdamstraat, de Thorbeckstraat, de Hageroos en de Eikenboom.

Gealarmeerde brandweerlieden hebben de branden inmiddels geblust. De getroffen voertuigen worden weggesleept of bewaakt. Donderdagmorgen start de politie een onderzoek naar de branden

Grote brand

In de van der Duyn van Maasdamstraat en de Haageroos zijn eerder dit jaar voertuigen in vlammen op gegaan. De branden van vannacht volgen op een lange reeks autobranden in Culemborg, met name in de wijk Terweijde is het regelmatig raak.

Eerder op de avond was de brandweer op de been vanwege een brand in een toekomstige moskee aan de Multatulilaan in Culemborg. Een medewerker van de gemeente Culemborg vermoedt dat die brand is aangestoken, omdat het pand was afgesloten van gas en elektra. De voorzitter van het moskeebestuur, Hassan Barzizaoua, bevestigde dat het het oude zwembad was afgesloten. Ook hij kon geen andere oorzaak bedenken.

De politie gaat onderzoeken of er een verband is tussen de brand in de toekomstige moskee en de autobranden.