Moslimhaat door beelden moskeebrand Culemborg (video)

CULEMBORG - Filmbeelden over de brand in de moskee-in-wording in Culemborg, eind december, worden wereldwijd massaal gedeeld en bekeken. De brand wordt aangegrepen voor het uiten van moslimhaat.

Maandag stond de teller van een filmpje dat door een Amerikaanse website via facebook werd gedeeld ver voorbij de 700.000 hits. Het bijbehorende Facebookbericht werd al zo'n 20.000 keer gedeeld en massaal van commentaar voorzien. 'Great Job Netherlands!'. 'We moeten hetzelfde doen in de USA'. 'Dit is in Nederland, de mensen zetten er moskeeën in brand' .

Buitenlandse sites

Filmbeelden van de moskeebrand, die volgens de politie vermoedelijk is aangestoken, waren meteen na de brand op 29 december al op verschillende buitenlandse websites te vinden. Op 5 januari kwam een filmpje terecht op A World at War, een facebooksite die gelieerd is aan Awwar.com , een website over militairen. Dat filmpje werd ook maandag nog massaal gedeeld en van commentaar voorzien.

Bekijk hieronder de video.