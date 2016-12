article

CULEMBORG - De Moslimljongeren Culemborg gaan per direct wachtlopen in diverse wijken. Aanleiding zijn de branden in Culemborg in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zes auto's werden vernield en het oude zwembad in vlammen opging.

Moslimjongeren gaan per direct wachtlopen in Culemborg

