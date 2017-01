Taalklas voor vluchtelingen in Culemborg werpt vruchten af

CULEMBORG - Een jaar geleden kwamen buitenlandse kinderen naar de Julianaschool in Culemborg voor de nieuwe taalklas. De eerste vijf gaan nu naar een school in hun eigen wijk. Docenten Ans Teulings en Aimée Kragt zijn de taalklas nog niet binnen, of de eerste leerlingen stormen al op hen af om ze een knuffel te geven.

Enthousiast laat een meisje de woordzoeker zien waar ze mee bezig is. Anderen zitten achter de computer, of zijn aan het knutselen.

Laatste keer

Onderwijsassistent Chahrazad Bouanani kijkt er glimlachend naar. Ze vindt het geweldig, zegt ze. „Het zijn slimme kinderen en dat motiveert me erg om hen verder te helpen." Voor vijf van hen is het de laatste keer. Na een jaar les in de taalklas zwermen ze na de kerstvakantie uit naar een school dichter bij huis, zonder extra taalondersteuning. Het is spannend, bekent Teulings. „Ik hou mijn hart vast: hoe zal het gaan?"

Taalaanbod

De twee hebben nu vijftien kinderen tussen de 6 en 12 jaar in de klas. In een lokaal op de Julianaschool in Culemborg krijgen ze 's ochtends apart les, terwijl ze 's middags meedraaien met de gewone klassen van de speciale basisschool. Voordeel is dat ze goed integreren, legt Kragt uit, maar het is lastig om ervoor te zorgen dat ze genoeg taalaanbod krijgen.

Nederlands

De kinderen komen uit diverse landen: Syrië, Afghanistan, maar ook Polen, Bulgarije en Thailand. De regels zijn strikt: in de klas wordt Nederlands gesproken. Teulings: "Dat voorkomt groepsvorming. Alleen tijdens het fruithapje mogen kinderen Arabisch met elkaar praten."

