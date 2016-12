Toezicht blijft in de Redichemse waard

CULEMBORG - De gemeente Culemborg houdt het voorlopig voor het zeggen in natuurgebied Redichemse waard. Zolang er geen overeenstemming is over de toekomst van de afgraving ten noorden van de stad, is een stopzetten van de erfpacht niet aan de orde.

Dat staat in het voorstel aan de gemeenteraad, waarover 12 januari voor het eerst wordt gesproken.Vorig jaar had het college van burgemeester en wethouders al besloten de erfpacht te stoppen; dit besluit is door de gemeenteraad teruggedraaid. Nu spreken burgemeester en wethouders van een 'eventuele beëindiging van erfpacht'.

Keuze

De raad heeft in januari de keus uit twee opties. De eerste is dat gemeente, eigenaar beleggingsmaatschappij Sidney en maatschappelijke groeperingen samen een plan maken voor de toekomst van de plas. Dit lijkt vooralsnog lastig: de eigenaar stelt voor dat de belangengroepen hun mening kunnen sturen naar hem, maar dat vindt het college te mager. Het tweede plan is dat de gemeente alles op alles zet om ontwikkelingen die niet gewenst zijn, tegen te gaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor het verondiepen van de plas door er lichtvervuild slib te storten zonder dat er garanties zijn dat het milieu er niet slechter van wordt.

Beschermen

Hoewel de gemeente niet over het verondiepen gaat – dat is Rijkswaterstaat – zijn er diverse acties die ze wel kan ondernemen om het gebied te beschermen. Als samenwerking niet lukt, ziet het college 'de noodzaak om eventuele negatieve invloed van de ontwikkeling tegen te gaan'.

De optie dat de gemeente zich alleen bemoeit met de zaken waar ze echt over gaat is 'niet aan de orde'. Dat geldt ook voor de vierde optie: (laten) aankopen van het gebied. Het staat immers niet te koop.

Onrust

Culemborg pacht de Redichemse waard sinds 1969 en verpacht de agrarische gronden. Het verzoek van de eigenaar om beëindiging van de erfpacht heeft vorig jaar veel onrust veroorzaakt onder belangengroeperingen: wat gebeurt er met de uiterwaard als de gemeente er niet meer als pachter zeggenschap over heeft en blijft het gebied wel open? Toen in november de eigenaar plannen presenteerde om de vijver te verondiepen door er lichtvervuild slib in te storten, nam de onrust alleen maar toe.

Niet tevreden

Het Collectief Redichemse Waard, waarin diverse groepen vertegenwoordigd zijn, is nog niet tevreden. Het verondiepen wijst de organisatie af vanwege de onbekende risico's; daarnaast vindt ze dat de gemeente de erfpacht, die 99 jaar loopt, gewoon moet uitdienen. Ze wijst erop dat de pacht een tegenprestatie was in het verleden omdat de eigenaar destijds mocht ontzanden.