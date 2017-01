Vuurwerkschade Dorpsplein Beesd komt neer op 21.000 euro

RHENOY - Het schoonmaken en het herstellen van de schade aan het Dorpsplein in Beesd kost de gemeente Geldermalsen 21.000 euro. De totale schade die tijdens de jaarwisseling werd aangericht aan gemeentelijke eigendommen bedraagt 32.000 euro.

Dat maakte burgemeester Miranda de Vries maandagavond bekend tijdens haar nieuwjaarstoespraak in Rhenoy.

Hufterproof

Omdat de gemeente in gesprek is met de winkeliers en de inwoners van Beesd, legde ze maar gelijk de kwestie op tafel: willen we een hufterproofplein of een prachtplein. „Als dat laatste de wens is, lijkt het me verstandig samen met elkaar, met de inwoners van Beesd, te bezien hoe we dat mooie plein dan ook bij de volgende jaarwisselingen prachtig kunnen houden", zei De Vries.