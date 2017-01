Auto te water langs A15, bestuurder in kritieke toestand

IJZENDOORN - Een automobilist uit Ochten is zaterdagmiddag met zijn auto in het water belandt langs de A15 bij IJzendoorn. Het slachtoffer is door de hulpdiensten uit zijn te water geraakte auto bevrijd.

De bestuurder verloor vermoedelijk door de gladheid de macht over het stuur en reed het water in. Een machinist van een passerende trein zag rond 11.00 uur een auto in het water liggen en waarschuwde de hulpdiensten.

De Ochtenaar is door agenten uit het water gehaald. Het is niet bekend hoe lang de man in het water lag. De automobilist is is kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen.

De politie onderzoekt het ongeval.