Fietsenzaak in centrum Opheusden

OPHEUSDEN - Een pand dat veertig keer zo groot is, waarop elke fiets net zoveel in de spotlights staat als auto's bij de dealer, met een route in het gebouw waar klanten rondjes kunnen rijden. Dikkenberg Tweewielers heeft grote plannen met het pand van meubelwinkel Niek van Hunnik, dat hij heeft gekocht.

Het gebouw staat enige honderden meters verderop, aan de Kerklaan in het centrum van het dorp. Begin 2018 opent hij.

Uitbreiden

Voor eigenaar Jaap Dikkenberg is het een mogelijkheid flink uit te breiden. „Nu kan ik maar tachtig fietsen laten zien; de rest van de voorraad staat in schuren en op zoldertjes. Straks kan ik ze alle duizend laten zien.”

Elektrische fietsen

De behoefte aan ruimte is sterker gegroeid omdat Dikkenberg zich vooral richt op elektrische fietsen. „70 procent van mijn fietsen is elektrisch. En dan heb je bijvoorbeeld in de werkplaats meer plek nodig, want dan heb je bij elk takeltje een computer hangen.”

Leerlingen

Daarnaast, vindt hij, moeten fietsen mooi gepresenteerd worden. „Je moet eromheen kunnen lopen, net als bij een auto. Mensen zijn bereid een uur te rijden voor een elektrische fiets, maar er moet wel sfeerbeleving zijn. Het gaat tenslotte wel om fietsen van een paar duizend euro.” Een deel van de fietsen gaat naar leerlingen die naar scholen in Veenendaal, Rhenen of Wageningen fietsen. Maar ook voor woon-werkverkeer worden ze steeds meer gebruikt, is de indruk van de Dikkenberg. De aanbouw van de 4.300 vierkante meter heeft hij voorlopig niet nodig; deze gaat in de verhuur, net als zijn oude pand.

Eindelijk

Eigenaar Johan van de Wardt van de meubelwinkel is ook blij: met de verkoop is een einde gekomen aan de jarenlang slepende pogingen om het pand van de hand te doen. De etalage is al sinds tijden volgehangen met teksten over totale uitverkoop. Lange tijd heeft Van de Wardt geprobeerd om er een Lidl in te krijgen, maar de gemeente Neder-Betuwe gaf hier geen toestemming voor. Nu wordt er tot eind april definitief uitverkoop gehouden. Daarna gaat de zaak over.