Glassplinters vliegen door auto na klap op voorruit op A15

OCHTEN - Een 42-jarige vrouw uit Etten-Leur heeft dinsdag de schrik van haar leven gekregen op de A15 bij Ochten, ter hoogte van tankstation Overbroek. Zij reed daar rond 17.45 uur toen ze ineens een harde klap hoorde en zag dat haar voorruit was ingedeukt en deels versplinterd.

Glassplinters vlogen door de auto, maar de vrouw en haar kinderen bleven ongedeerd. Vlak voor het incident passeerde de vrouw het viaduct over de A15, waarover de Verlengde Lagecampseweg loopt. Onduidelijk is nog of daar een voorwerp van af is gegooid. De politie vraagt mensen met info zich te melden.