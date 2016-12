Autobanden in brand gestoken op verschillende plaatsen in Waardenburg

*UPDATE 23.58 UUR * WAARDENBURG - Drie keer in ruim een uur tijd zijn vrijdagavond autobanden in brand gestoken in Waardenburg. De eerste melding ging om een stapel met zo'n tien tot vijftien autobanden die in brand vloog aan de Veerstraat, naast de A2.

De brandweer bluste de brand, verkeer op de A2 had korte tijd last van de rook. De brand was vanaf de snelweg goed zichtbaar.

Even later, iets na 23.00 uur, stond ook een aanhanger met autobanden in brand aan de Steenweg. En zo'n twintig minuten daarna moest de brandweer uitrukken voor in brand gestoken autobanden aan de Notaris van Aalstweg.

Woensdag was het ook al raak en in november werden ook al enkele keren autobanden in brand gestoken.