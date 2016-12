article

NEERIJNEN - De politie heeft donderdagavond een 43-jarige man uit de gemeente Neerijnen opgepakt omdat hij voor tweehonderd kilo aan illegaal vuurwerk in bezit had. Daarnaast had de man een kleine hennepkwekerij in zijn woning.

Man opgepakt om illegaal vuurwerk en kleine hennepkwekerij

