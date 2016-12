Wellantcollege rouwt na overlijden Stan uit Opijnen

GORINCHEM - Het Wellantcollege in Gorinchem heeft vrijdagochtend een samenzijn gehouden om Stan de Vries uit Opijnen te gedenken. De 17-jarige kwam donderdagochtend om bij een ongeval in Geldermalsen.

Leraren en leerlingen van het Wellantcollege in Gorinchem, waar de tiener op school zat, zijn ‘diep getroffen’, zegt teamleider Ab Wessels. „Een hartstikke leuke, constructieve jongen.”

Samen

De richting sportvissen en recreatie, die Stan deed, is er bij uitstek een waarbij de leerlingen ook buiten school van alles samen doen, zegt hij. „Die gasten gaan ook samen vissen. Die zijn daar heel erg mee bezig.” De Gorinchemse mbo-instelling is met 280 leerlingen maar klein; iedereen kent elkaar. Voor de school komt het extra hard aan omdat het het derde dodelijke ongeval is in vier jaar tijd.

In de school ligt een condoleanceboek. Ook wordt er een boek gemaakt met foto’s van de schoolactiveiten van Stan. Beide boeken worden in januari aan de ouders aangeboden.

Gedreven

Een jongen die idolaat was van vissen en met iedereen goed kon opschieten. Zo omschrijft voorzitter Martin van der Markt van De Put in Opijnen Stan de Vries. Bij de 85 leden tellende hengelsportvereniging is het overlijden van de 17-jarige hard aangekomen. „Hij was heel gedreven. Ieder uurtje dat hij vrij was gebruikte hij om te vissen.” Als klein knulletje kwam hij al bij de vereniging. „Toen werd hij nog gebracht. Nu had hij een brommer met daarachter een karretje met zijn visspullen.

Een klap

„Het is heel onwerkelijk; een klap in het gezicht”, zegt eigenaar Pascal Habes van Hengelsport Tiel. Stan liep hier stage. Hoewel daar inmiddels een eind aan gekomen was, kwam hij nog wekelijks langs om bij te praten, voor hengelspullen of afspraken om te gaan vissen. „Verschrikkelijk.”

Botsing

Het ongeval gebeurde rond zeven uur naast de rotonde Randweg/Plettenburglaan. De Vries, die op een scooter reed, raakte door nog onbekende oorzaak in botsing met een landbouwvoertuig. De bestuurder hiervan is door de politie gehoord.

Te laat

Het onderzoek is nog niet afgerond. Volgens de politie is wel duidelijk dat het landbouwvoertuig vanaf de rotonde linksaf de Blankertseweg opreed. Stan kwam uit deze weg en zag de trekker van rechts te laat, waarna hij onderuit ging en tegen de auto kwam. De uitvaart is woensdag in Tiel.