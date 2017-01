article

1.6820872

TIEL - Het Ziekenhuis Rivierenland haalt per direct de link naar online babybeelden van de eigen website. Deze maatregel neemt de organisatie naar aanleiding van onderzoek van Women in Cyber Security (WICS), waaruit blijkt dat de site niet voldoende beveiligd is.

Babybeelden niet meer via site Ziekenhuis Rivierenland

TIEL - Het Ziekenhuis Rivierenland haalt per direct de link naar online babybeelden van de eigen website. Deze maatregel neemt de organisatie naar aanleiding van onderzoek van Women in Cyber Security (WICS), waaruit blijkt dat de site niet voldoende beveiligd is.

http://www.gelderlander.nl/regio/rivierenland/tiel/babybeelden-niet-meer-via-site-ziekenhuis-rivierenland-1.6820872

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6117072.1483901086!image/image-6117072.jpg

Tiel,Gezondheid,babybeelden,website,ziekenhuis,hermes

Tiel