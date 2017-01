Burgemeester Gradisen neemt carnavalslied op (video)

MOOK EN MIDDELAAR/TIEL - Burgemeester Willem Gradisen van Mook en Middelaar, tevens oud-wethouder in Tiel, heeft een carnavalslied opgenomen. Het lied is bestemd voor de sleuteloverdracht aan de prinsen van drie carnavalsverenigingen uit Mook, Middelaar en en Molenhoek.

Gradisen is al jaren muzikant. 'We feesten samen' is een cover van bluesnummer 'Let's Stick Together' van Wilbert Harrison.

Het lied is in onderstaand filmpje te horen.