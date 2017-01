Buurtpreventie Passewaaij wil beter netwerk van AED's

TIEL - Diverse organisaties houden zich bezig met het in kaart brengen van defibrillators voor de behandeling van iemand met een hartstilstand, maar de regie ontbreekt. De organisaties zijn afhankelijk van de informatie die eigenaren doorgeven over de toegankelijkheid en de nodige jaarlijkse controle van het apparaat.

Wel is de informatie over AED's nog vaak onvolledig of verouderd. Het is een van de problemen waar Buurtpreventie Passewaaij tegenaan loopt. De groep ijvert voor een beter netwerk van AED's in de wijk en meer burgerhulpverleners om ze te bedienen.

Overzicht

Het meest complete overzicht biedt aed4.eu, een samenwerking van Radboudumc en het Rode Kruis. De organisatie Hartslagnu, die via 112 burgerhulpverleners op pad stuurt, geeft geen overzicht van de AED's waar zij gebruik van maken. Volgens een woordvoerder is dit uit privacyoverwegingen.

Vorderingen

„Om levens te redden is dit de enige organisatie die telt, en waar iedereen zich bij aan moet melden", zegt Björn Tannemaat van HeartSafe Tiel, die al jaren voor een goed AED-netwerk ijvert. „Er zijn de laatste jaren grote vorderingen gemaakt, ook in het werven van hulpverleners. Toen wij begonnen, was er geen inzicht in de dekking of een alarmeringssysteem. In Tiel is er door de groei van Buurtpreventie veel aandacht voor."

Buurtpreventie Passewaaij houdt maandag een informatie-avond over AED's, van 20.00 tot 21.30 uur in het Wijkgebouw aan het Koerierspad.