De lekkerste bol komt uit Tiel, die in Druten is 'verschrikkelijk'

TIEL/ DRUTEN - Wie in onze regio een lekkere oliebol wil eten, moet dit jaar opnieuw naar Tiel. De bollen uit Druten – 'verschrikkelijke smaak' – moet je mijden, zo blijkt uit de jaarlijkse AD Oliebollentest.

De oliebollenkramen in het verspreidingsgebied van De Gelderlander komen er niet best uit in die jaarlijkse lijst. Slechts drie van de beoordeelde dertien kramen scoren een voldoende. Vier kramen stonden vorig jaar ook in de lijst. Alleen: dit jaar scoren ze allemaal slechter.

'Veel lof voor korst'

De beste kraam uit het gebied komt net als vorig jaar uit Tiel: Banketbakker Jan Pieter Duin staat twintigste. De bakker eindigde vorig jaar nog als derde. Hij kreeg ditmaal het cijfer 8. In 2015 was dat een 9,5. 'Met een een derde plaats liet Pieter Duin vorig jaar zien dat hij een prima oliebol kan bakken. Dat is hij nog niet verleerd. Veel lof voor de korst. Misschien iets meer vulling?', zo luidt het oordeel.

Hoewel hij een minder hoog cijfer behaalde, is Duin blij met zijn score. „Dat is gaaf, ik hoopte al op de Top 20.Natuurlijk, ik sta nog liever in de top 10 en nummer 1 blijft mijn droom. Maar ik ben blij. Weet je, een goede oliebol bakken is niet gemakkelijk. Het is ieder jaar weer opnieuw zoeken naar het perfecte resultaat. De rozijnen zijn bijvoorbeeld een stuk groter dit jaar, dan moet je een nieuwe balans vinden. Alles moet perfect zijn. En nu nog verander ik soms dingen. De vulling bijvoorbeeld, die kon beter.”

'Oliebol of overmaatse bitterbal?'

De oliebol van de Hollandsche Gebakkraam op het Willemsplein in Arnhem krijgt van het panel een 6,5. 'Oliebol of overmaatse bitterbal? Een vreemde eend in de bijt. Hij is best redelijk van smaak, maar geeft tegelijkertijd een naar mondgevoel. Zonde van al die verbrande vruchten'.

De Oliebollenkraam op het Raadhuisplein in Oosterbeek kreeg een 6. 'De bus met vanillesuiker is kwistig gebruikt en daar moet je van houden. Het maakt de korst in elk geval niet minder taai. De smaak is enigszins deegachtig. Hier is werk aan de winkel'.

'Grote tegenvaller'

Echte Bakker Van Walderveen eindigde als honderdste met een 5,5: ‘Helaas is de uitslag voor ons een grote tegenvaller', reageert de bakker uit Geldermalsen in het AD. 'Wellicht zijn we wat te ver doorgeschoten in het perfect willen krijgen van de oliebollen. De bijsmaak kwam van citroen. Die zullen we zeker niet meer gebruiken.’

'Effect van een vulkaanuitbarsting'

De Betuwse Oliebollenbakkerij Arjaans- Eckelboom De Bogerd in Druten krijgt er flink van langs. Het panel geeft de bol een 2,5. 'De ambachtelijke vorm nemen we nog voor lief, de verschrikkelijke smaak niet. Zou een schoenzool zo smaken? En knijpen in de korst geeft het effect van een vulkaanuitbarsting'.

Corina Arjaans van De Betuwse Oliebollenbakkerij moet er een beetje om lachen. „Een schoenzool ja? Eten zij dat vaker, dat ze weten hoe dat smaakt?” Door de 2,5 komt haar bakkerij op nummer 151 van de 160, net onder het tussenkopje ‘oneetbaar’. Natuurlijk is dat een teleurstelling, maar ze neemt het ook weer niet al te serieus. „Ik sta hier al 22 jaar, dus ik doe toch iets goed. Als mijn oliebollen echt zo slecht waren, had ik het hier niet zo lang volgehouden.”

'Kleffe deegbal'

De Buurtmarkt Breedeweg, tevens een werkplek voor mensen met een beperking, in Groesbeek deed het met een 3 niet veel beter. 'Een nobel streven, mensen met een beperking inhuren. Maar voor de bollen pakt het minder goed uit. Ze zijn bijna verkoold. Aangebrande smaak. Binnenin een kleffe deegbal. Bah!'

De twee bakkers van de Buurtmarkt zijn teleurgesteld over het oordeel van het AD en zelf een beetje boos. „We snappen het niet”, zegt bedrijfsleider Hans Nelissen. „We bakken al jaren oliebollen en de klanten zijn tevreden. Uit heel Groesbeek komen ze naar ons. We verkopen er elk jaar 5.000 tot 6.000.” Nelissen benadrukt dat de oliebollen van de Buurtmarkt worden bereid door gediplomeerde bakkers en niet – zoals AD suggereert – door mensen met een beperking. „We hebben onze oliebollen dit jaar ook laten beoordelen door het Nederlands Bakkerij Centrum, en daar kwamen we goed uit de bus. We zetten alles op alles om kwaliteit te leveren. Onze bakkers zijn weken van te voren bezig om het beste recept uit te zoeken.”

Hoe scoort de oliebollenkraam bij u in de buurt? Op onderstaande kaart zijn alle beoordelingen van de Gelderse verkopers te zien. Klik HIER als de kaart niet zichtbaar wordt.