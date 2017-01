Fietser gewond bij aanrijding in Tiel

TIEL - Bij een ongeval op de Weegbree in Tiel is vrijdagmiddag een fietser gewond geraakt. Hij werd aangereden door een auto.

Het slachtoffer kwam aanrijden vanaf de houten fietsbrug in de wijk Passewaaij. De automobilist, die over de Weegbree reed, zag hem over het hoofd. Een aanrijding kon niet meer worden voorkomen.

De fietser is met onbekende verwondingen per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De weg is enige tijd afgesloten geweest. Het verkeer werd omgeleid.