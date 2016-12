Hoeveel politie er is tijdens jaarwisseling? 'Genoeg!'

TIEL - Op de vraag hoeveel politie er tijdens de jaarwisseling wordt ingezet in Rivierenland, geeft de politie maar één antwoord: genoeg. Daarom zes andere vragen over de politie tijdens de jaarwisseling.

1. Waar staat de mobiele eenheid (ME) op oudejaarsdag in Rivierenland klaar? Hoeveel platte petten gaan de straat op? Hoeveel politiewagens rijden rond?

Vragen waarop de politie geen antwoord geeft. 'We weten precies waar het tijdens de jaarwisseling onrustig kan worden en waar het geheid rustig blijft', luidt het antwoord.

Verder blijft het stil. 'We gaan mensen niet wijzer maken dan ze al zijn', zegt de politie.

2. Het aantal agenten is niet onbeperkt. Hoe wordt bepaald hoe de beperkte mankracht wordt verdeeld?

De inzet wordt bepaald door de beschikbare informatie, heet het officieel. De politiemensen in het gebied hebben veel lokale kennis. De wijkagenten en de andere collega's van het team hebben geïnvesteerd door contacten te maken in het gebied.

Zo zijn ze 'geprepareerd' en voorbereid aanwezig te zijn en zo nodig in te grijpen op locaties die in beeld komen als mogelijke haarden van onrust. Als de politie weet dat er aanleiding is ergens meer agenten naartoe te sturen, dan staat dat al lang in de draaiboeken.

3. Hoe helpt de politie voorkomen dat de brandweer die vreugdevuren wil blussen in de knel komt?

Daarover zijn lokaal afspraken gemaakt tussen brandweer en politie. Per gemeente verschillen die afspraken, zegt de politie. 'Het is maatwerk; de aanpak kan per gemeente verschillen. Over de aard en de inhoud van de afspraken met het lokale bestuur doen we geen mededelingen'.

4. In Culemborg werd tijdens de recente reeks autobranden een aantal keren een particulier beveiligingsbedrijf ingezet. Om de wrakken te bewaken,maar ook om de buurt in de gaten te houden. Gebeurt dat met oud en nieuw weer?

Volgens de politie is daar tijdens de jaarwisseling geen sprake van. 'Wij doen onze normale inzet en zijn aanwezig in de wijk. Is er aanleiding, dan kunnen we reageren', aldus politiewoordvoering.

5. Net als in 2006 en 2012 valt nieuwjaarsdag op een zondag. Is het dan in het bevindelijke deel van Rivierenland na middernacht stil?

Volgens de politie bepalen de inwoners zelf het verloop van hun avond en nacht, daar gaat de politie niet over. 'We reageren op meldingen en incidenten zoals gebruikelijk', luidt het antwoord van de politie.

6. Als het ergens in de regio nou echt uit de hand loopt, is de politie daar dan op voorbereid?

In het hoofdbureau van de politie in Gelderland-Zuid aan de Stieljesstraat in Nijmegen houdt de politie een crisisstaf achter de hand. Gaat het ergens mis, dan kan direct worden opgeschaald.

In de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden zijn alle disciplines van de politie vertegenwoordigd: zoals operationele inzet, opsporing, informatievoorziening. In samenspraak met het bestuur (burgemeesters) kan direct worden ingegrepen. De aanwezigheid van de commandostructuur is gebruikelijk, legt de voorlichter uit. Het stelt de politie in staat adequaat te kunnen reageren.