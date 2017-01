Kleine gemeenten groeien, Tiel krimpt

TIEL - Terwijl de kleine plattelandsgemeenten in de regio maar groeien, wordt Tiel als enige gemeente steeds kleiner.

Neerijnen en Neder-Betuwe zijn verreweg het succesvolst als het gaat om de groei van het aantal inwoners. Neerijnen telde op 1 januari 2017 12.349 inwoners, 218 meer dan op die datum een jaar eerder. Neder-Betuwe groeide met 269 inwoners tot 23.318.

Jonge mensen

„Er wordt gebouwd", is de verklaring van de Neder-Betuwse wethouder Hans Keuken. „Daar hebben we de afgelopen vijf jaar stevig op ingezet. We hebben aardig wat nieuwkomers uit andere gemeenten, die aangetrokken worden door de combinatie wonen, school en kerk. We zijn een gemeente met veel jonge mensen. Daarbij is er een binding met de kernen: mensen willen er graag blijven wonen."

Recessie

Tiel zag haar bevolkingsaantal juist met 66 dalen, naar 41.445 inwoners. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het lastig een verklaring te geven voor de kleine daling. De stad verwacht dan ook weer te gaan groeien. „Als gevolg van de recessie is de uitbreiding van het woningaanbod wat langzamer gegaan. Maar er komt weer beweging in, ontwikkelingen worden vlotgetrokken", aldus de woordvoerder.