Koeienman in hart en nieren wil met pensioen

KAPEL-AVEZAATH - Het aantal rundveebedrijven in Rivierenland neemt zienderogen af. Ook Peet van Winden gaat stoppen.

In de kalmte van zijn koeienstal aan het Laageinde in Kapel-Avezaath, verdeelt Peet van Winden op zijn gemak met een riek een mix van hooi, kuilvoer en bietenpulp voor zijn melkkoeien. Sommige steken hun kop door het voerhek, andere scharrelen wat rond.

Krachtvoer

Koe 0021 meldt zich met de sensor om haar nek bij de melkrobot. De robotarm begint de uier te reinigen. Ondertussen krijgt 0021 een afgemeten hoeveelheid krachtvoer. „Dat is de beste koe die erbij loopt”, zegt Van Winden. „De robot is mijn maat die nu aan het werk is. Eerst melkten we in ketels aan de rij, toen vanuit de melkput en nu met de robot. Ik heb alle ontwikkelingen wel meegemaakt.”

Drang

Die laatste ontwikkeling heeft voor veel rust in de stal gezorgd, zowel voor hem als voor de koeien, legt hij uit. „Net zoals je een kind leert naar de wc te gaan, leer je de koeien naar de melkrobot te gaan als ze drang hebben gemolken te worden. De computer weet precies hoeveel melk er in moet zitten, hoeveel voer de koe mag. De kwaliteit van de melk wordt bekeken. Als er iets afwijkt, krijg je een melding.”

Koeienman

Van Winden boert van kleins af aan, in het voetspoor van zijn vader. Toen die vijftig jaar geleden overleed, nam hij als 15-jarige het bedrijf over. Nu is hij bijna 65 en is het einde in zicht. „Ik ben altijd een koeienman geweest. Zodra ik kon lopen, ging ik achter mijn vader aan. Op het moment dat we samen over het bedrijf konden gaan denken, was hij er al niet meer. Ik zit nu vijftig jaar onder de koeien. Het gaat nog goed. Mensen zeggen: 'je kunt nog wel tien jaar vooruit'. Maar het lichaam gaat protesteren en de robot komt ook aan zijn einde. Die ga ik niet meer vervangen.”

Geen opvolging

Zoon Tom volgde de Hogere Agrarische School maar hij gaat het bedrijf niet overnemen. „Je moet de drijfveer hebben om het 360 dagen per jaar, dag en nacht, te doen”, zegt vader Van Winden. „Het rendement is vaak laag. Tom heeft een baan bij de melkfabriek op kantoor. Hij weet wat hij verdient, komt mensen tegen. Er gaan hier hele dagen voorbij dat ik niemand zie.”

Daarbij komt dat het moeilijk is geworden te overleven in de sector. Veel melkveehouders gooien het bijltje erbij neer, anderen moeten groeien. Groot, groter, grootst, zo lijkt het devies.

Lees vrijdag 30 december meer over Van Winden en rundveehouders in de Rivierenland-editie van de Gelderlander, op papier of digitaal.