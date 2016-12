article

1.6795101

TIEL - Een geparkeerde auto aan de Brugstraat in Tiel is in de nacht van donderdag op vrijdag in vlammen opgegaan. Daarbij is niemand gewond geraakt.

Opnieuw geparkeerde auto in Tiel in vlammen opgegaan

TIEL - Een geparkeerde auto aan de Brugstraat in Tiel is in de nacht van donderdag op vrijdag in vlammen opgegaan. Daarbij is niemand gewond geraakt.

http://www.gelderlander.nl/regio/rivierenland/tiel/opnieuw-geparkeerde-auto-in-tiel-in-vlammen-opgegaan-1.6795101

http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.6795102.1483079668!image/image-6795102.jpg

Tiel,Brand,Brandweer

Tiel