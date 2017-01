Reddingsbrigade Tiel vleugellam door vernielzuchtige inbrekers (video)

TIEL - De Reddingsbrigade Rivierenland Tiel kan de komende tijd niet meer in actie komen door een diefstal van werkpakken uit hun clubhuis tussen de Tielerwaardlaan en de Provincialeweg in Tiel. Volgens de brigade zijn zowel hun eigen werkpakken als die van de Nationale Reddingsvloot meegenomen.

'Deze pakken stellen ons in staat om onder alle omstandigheden het water op én in te kunnen', aldus de brigade op haar website. 'Dit is voorlopig dus niet meer mogelijk. Ook niet voor onze functie bij calamiteiten in de Veiligheidsregio.'

Brandblussers

Buurtbewoners meldden de inbraak zaterdag bij de organisatie. Medewerkers zagen vervolgens dat niet alleen de werkpakken meegenomen waren, maar ook dat spullen overhoop gehaald zijn en dat de aanwezige brandblussers waren leeggespoten.

Hulp

​De reddingsbrigade vraagt via haar website hulp bij het opsporen van de daders en ook voor het aanschaffen van nieuwe pakken. 'Zodat wij snel het water weer op kunnen. Dan kunnen wij ons weer richten op ons doel: Het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood!'