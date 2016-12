Tiel lanceert 'geluksbudget' voor gehandicapten

TIEL - Tielenaren met een chronische ziekte of handicap moeten een 'geluksbudget' krijgen. Zij maken dan zelf een plan om gelukkiger te kunnen worden. De gemeente stelt hiervoor een budget beschikbaar.

De gemeenteraad kiest unaniem voor een proef met deze manier van werken, die in verschillende gemeenten in Nederland al uitgevoerd wordt.

Kosten

Het is een variant op de zogenoemde meerkostenregeling voor deze doelgroep. Deze is bedoeld om hogere zorgkosten te compenseren. In Tiel is relatief weinig gebruikgemaakt van deze nieuwe tegemoetkoming in hoge zorgkosten. Van het budget is ruim twee ton over.

Proef

Op initiatief van ChristenUnie wordt daarmee nu de proef voor het geluksbudget uitgevoerd. Het idee is dat mensen zelf het best weten wat ze nodig hebben. Zij kunnen met het geld iets doen waar ze blij van worden, daarmee neemt hun welbevinden toe en kunnen de zorgkosten ook dalen.

Aan de hand van de ervaringen in de andere gemeenten gaat Tiel een plan opstellen, waarin staat hoe het geluksbudget moet gaan werken. Het is de bedoeling dat de uitvoering gedaan wordt door een welzijnsorganisatie als Mozaïek of Dynamiek. Aan de hand van de uitkomst van de proef wordt gekeken of en hoe deze werkwijze verder uitgebreid kan worden in Tiel.