Witte wallaby 'Skippy' al twee weken ongrijpbaar

Met veel moeite is gisteren tussen Heukelum en Asperen een witte wallaby gevangen. Het dier liep al ongeveer twee weken in het gebied rond, maar zelfs een verdoving kreeg 'Skippy' niet klein.

De kleine kangoeroe werd meerdere keren vanuit de verte gespot in het gebied rond de Nieuwe Zuiderlingedijk. Maar eerdere zoekacties liepen op niks uit.

Sloot

Toen het beestje gisteren weer werd gezien, zijn teams van buurtpreventie in Asperen, Heukelum en Vuren erop afgegaan. Nadat de kangoeroe was gevonden, is een dierenarts gebeld om het dier te verdoven. Maar 'skippy' liet zich niet zo snel vangen. Het verdoofde dier sprong namelijk in de sloot. Uiteindelijk zijn medewerkers hem achterna gesprongen en is de wallaby alsnog gevonden. De eigenaar is bekend en heeft het dier meegenomen.