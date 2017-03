Stedenband en politiek moeten van elkaar gescheiden blijven

NIJMEGEN - De Turkse stad Gaziantep heeft burgemeester Bruls van zusterstad Nijmegen in een brief gevraagd de handelswijze van de Nederlandse regering van afgelopen weekend in Rotterdam te veroordelen. Doet Bruls dat niet, dan verbreekt Gaziantep de stedenband met Nijmegen. Onze stelling van vandaag: Stedenband en politiek moeten van elkaar gescheiden blijven.