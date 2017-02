Stevige storm teistert Nederland

Overlast

Dit gaat naar verwachting behoorlijk wat overlast opleveren. Zo moet verkeer rekening houden met windstoten, vooral bestuurders die een aanhanger trekken. Ook is het verstandig beide handen aan het stuur te houden, om de wind te trotseren.



Fietsers

Fietsers moeten er eveneens rekening mee houden dat zij amper vooruit komen, vertelt weerman Michiel Severin van Weerplaza. ,,Van fietsweer is vanwege de regen en de krachtige zuidwester al enige tijd geen sprake meer", aldus Severin.



Piek

De piek van de storm wordt in de namiddag en avond verwacht. In grote delen van het land ontwikkelt die zich rond 14.00 uur en het hoogtepunt wordt tussen 15.00 en 17.00 uur verwacht. Volgens Weerplaza kunnen vrachtwagens en automobilisten met een lege aanhanger beter bruggen mijden, omdat er grote kans is dat ze door de wind omver worden geblazen.



De verwachting is dat de storm rond 20.00 uur aan kracht verliest en tegen middernacht uit het land is vertrokken.