'Verboden' te zwemmen in Zutphens steegje

Passerende wandelaars wrijven zich even goed in de ogen: staat het er echt? Ja, het staat er echt: er mag niet gezwommen worden in de Rosmolensteeg in hartje Zutphen, bij de binnentuin van het voormalige Broederenklooster. Een bordje geeft dat aan. Alleen: er is geen water.