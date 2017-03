Verdachte (47) dubbele hotelmoord is voortvluchtige tbs'er

Volgens het OM bleef de verdachte mogelijk korte tijd in het hotel, waar de 71-jarige hoteleigenaar Benny Peters en een 73-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats donderdag dood werden gevonden dood werden gevonden . Het hotel was al een tijdje gesloten, maar Peters gaf zo nu en dan nog onderdak aan daklozen.

Eerder veroordeeld

Tijdens het politie-onderzoek kwam de 47-jarige man in beeld als verdachte van de hotelmoord. Hij meldde zich uiteindelijk zelf op het politiebureau in de Arnhemse Beekstraat. De man werd in 2006 veroordeeld voor een geweldsdelict. Het OM wil geen details geven over de veroordeling.

Het is nog onduidelijk waarom de verdachte in het hotel was. De politie meldt in een persbericht dat 'het onderzoeksteam nog geen bijzondere relatie tussen de verdachte en de slachtoffers heeft kunnen vaststellen'. Ook is niet duidelijk of een bloedspoor van zeker twee kilometer lang in de stad te maken had met de moord en de verdachte.